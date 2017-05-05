Blizzard заработала на Overwatch миллиард долларов за 8 месяцев

Разработчик Overwatch – корпорация Blizzard – опубликовала на своем портале отчет для инвесторов, согласно которому прибыль от продажи игры и косметических улучшений превысила миллиард долларов. Оverwatch поступила в продажу осенью прошлого года. Количество пользователей игры превысило 30 миллионов в апреле.

Оverwatch является восьмым проектом Blizzard, прибыль от которого составила более миллиарда долларов. Ранее компания получала подобную выручку от продаж игр серии Call 0f Duty и World of Warcraft. Стоит отметить, что Overwatch достигла этой отметки быстрее других франшиз.