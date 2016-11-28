10:50 | КИБЕРСПОРТ — League of Legends

Sencux продлил контракт со Splyce

Крис "Sencux" Ларсен. Фото The Score Esports
Крис "Sencux" Ларсен. Фото The Score Esports
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Датский киберспортсмен Крис "Sencux" Ларсен продлил контракт со Splyce, сообщает пресс-служба организации. Соглашение рассчитано на один сезон. Предыдущий контракт игрока истек 19 ноября 2016 года. Senxux выступает в составе Splyce с декабря 2015 года, за это время коллектив завоевал серебро на 2016 EU LCS Summer Split и золото на квалификации к чемпионату мира 2016. Таким образом, большая часть игроков Splyce продлила свои контракты, в данный момент неизвестна судьба только одного киберспортсмена – Мартина "Wunder" Хансена.

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