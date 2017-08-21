Представлен трейлер FIFA 18

Разработчик футбольного симулятора FIFA – компания Electronic Arts – показала трейлер новой версии игры. Презентация прошла на выставке Gamescom в немецком Кельне. FIFA 18 поступит в продажу в конце сентября.

Лицом новой части игры будет форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Отметим, что форвард изображен в домашней форме "Королевского клуба" на сезон-2017/18.

Лицом предыдущей версии симулятора был полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс. С 2013 по 2016 год на обложке игр серии FIFA был форвард "Барселоны" Лионель Месси.