Роман "Resolut1on" Фонминок: "Vega Squadron и Virtus.pro - надежда СНГ"

Игрок команды Digital Chaos Роман "Resolut1on" Фонминок подчеркнул, что в СНГ сейчас есть две сильных команды. По мнению Фоминка, Virtus.pro и Vega Squadron способны добиться успеха со своими составами.

– В СНГ много хороших команд, Virtus.pro выиграла The Summit 6, – приводит пресс-служба RuHub Resolit1on'a. – Vega собрала отличный состав. Na'Vi – весь вопрос в том, кого они возьмут. Vega и VP – надежда СНГ. Лучше, если будут две хороших команды и много посредственных, чем все будут посредственными.