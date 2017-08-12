"Zeus" рассказал о причинах возвращения в Natus Vincere

Украинский игрок Даниил "Zues" Тесленко рассказал командному порталу организации Natus Vincere о причинах возвращения в состав по Counter-Strike "Рожденных побеждать". Напомним, Na`Vi сообщила о переходе Тесленко из Gambit на этой неделе. Прошлый контракт был расторгнут летом 2016 года. За этот год "Zeus" в составе "Гамбит" победил на турнире серии DreamHack и PGL Major Krakow с призовым фондом миллион долларов. Na`Vi, в свою очередь, покинул словацкий снайпер Ладислав "Guardian" Ковач. Последний продолжит карьеру в европейской FaZe.

Примечательно, что решение об исключении "Zeus" из Na`Vi было принято игроками, которые продолжают выступать за коллектив. Однако Тесленко "не держит обид". 29-летний киберспортсмен решил покинуть "Гамбит", так как не был согласен с увольнением тренера Михаила "Kane" Благина. Теперь последний является наставником Natus Vincere.