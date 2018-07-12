Virtus.pro разгромно проиграла Fragsters на турнире в Валенсии

Virtus.pro со счетом 1:16 на карте Train проиграла Fragsters в первом туре группового этапа DreamHack Valencia 2018. Польской пятерке теперь предстоит сыграть с G2 Esports в матче на вылет с турнира. В свою очередь, Fragsters, обыграв Luminosity Gaming (16:9 @ Inferno), обеспечила себе место в плей-офф.

DreamHack Valencia 2018 проходит с 12 по 14 июля в Испании. Восемь команд борются за призовой фонд в 100 тысяч долларов.

Валенсия (Испания)

DreamHack Valencia 2018

Групповой этап

Группа В

Virtus.pro (Польша) – Fragsters (Дания) – 0:1 (1:16 @ Train)