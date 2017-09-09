В Na’ Vi вспомнили о прошлогодней победе в Нью-Йорке перед турниром от ESL

На официальном канале Natus Vincere в Youtube опубликовано видео с лучшими игровыми моментами с участием членов команды на ESL One New York 2016. "Рожденнные побеждать" на том турнире заняли первое место, переиграв в финале Virtus.pro. Ролик называется "Короли Нью-Йорка".

В этом году Natus Vincere на групповом этапе поборется в квартете B с французской Team EnVyUs, бразильской SK Gaming и американской Cloud9. Финальную стадию ESL One New York 2017 примет "Барклайс центр" в Нью-Йорке 16 и 17 сентября.

Призовой фонд, как и в прошлом году, составит 250 тысяч долларов. Турнир входит в категорию Intel Grand Slam. Команда, которая победит на 4 из 10 чемпионатах данной категории, получит миллион долларов.