Turner Sports внедрит технологию захвата зрачков при трансляции Counter-Strike

Компания Tobii совместно с Alienware представили технологию, которая позволяет отслеживать движения зрачков человека, находящегося перед монитором компьютера. Киберспортивная организация ELEAGUE, входящая в состав американского спортивного холдинга Turner Sports, будет применять данную технологию при трансляции чемпионатов по Counter-Strike.

Датчики для отслеживания зрачков находятся под игровым монитором. Они считывают перемещение взгляда и показывают на зрительском экране область, в которую смотрит игрок в данный момент. Организаторы считают, что эта технология поможет зрителям и комментаторам лучше анализировать происходящее в игре.

Напомним, в начале года организация ELEAGUE провела в Атланте турнир по CS:GO категории Major. Призовой фонд составил миллион долларов.