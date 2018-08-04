Лучшие моменты device на ELEAGUE CS:GO Premier 2018. Видео

Авторитетный киберспортивный портал HLTV сделал подборку лучших моментов Николая "device" Ридтца из Astralis на турнире ELEAGUE CS:GO Premier 2018. Датский игрок помог своей команде завоевать трофей, показав высокую результативность и получив приз MVP турнира. Он уже не первый раз получает эту награду в этом сезоне, ранее device был признан лучшим на Esports Championship Series Season 5.

Напомним, Astralis нанесла поражение Team Liquid в финальном матче со счетом 2:0 (16:5 @ Inferno, 16:12 @ Nuke). Триумфатор турнира заработал 500 тысяч долларов из общего призового фонда в размере миллиона. Уступивший финалист получил 200 тысяч. ELEAGUE CS:GO Premier 2018 проходил в Атланте. В соревновании принимали участие восемь команд.