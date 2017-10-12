Иван "Artstyle" Антонов: "Virtus.pro не перегорит, так как мы фильтруем турниры"

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Иван "Artstyle" Антонов отметил в интервью Gameinside, что сегодня в этой дисциплине наблюдается высокая конкуренция. По его словам, "медведи" хорошо готовы к этому сезону, в том числе психологически.

– Новый сезон – буквально переполнен турнирами. Не боитесь ли вы, что подопечные при таком изобилии "доты" могут перегореть, как это случилось с Natus Vincere?

– Когда я пришел в эту команду, с тех пор мы держимся в топе. Это уже не 2012 год, тут нельзя обыгрывать всех подряд, имея бешеную серию побед, как было тогда у тех же Na`Vi. Сейчас очень большой уровень конкуренции, разброс среди команд.

Мы не боимся перегореть, т.к. мы хорошо фильтруем турниры. Не на все собираемся ездить. Дальше все будет зависеть от очков, от выступления в первой половине сезона и хватит ли нам очков на "интернешнл", или нет.

Единственное мне кажется, что может перед самим чемпионат мира мы может быть пропустим пару мажоров, чтобы лучше подготовится к самому TI. А по поводу перегореть речи не идет, все заряжены, хотят выигрывать, чувствует что это их время, и не хватает совсем чуть-чуть, чтобы стать лучшими.