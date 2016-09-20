Гранквист инвестировал в киберспорт

Защитник сборной Швеции по футболу и клуба "Краснодар" – Андреас Гранквист – вложил средства в развитие компании Gumbler, которая занимается разработкой одноименной игровой платформы. Согласно информации шведского издания DI Digital объем инвестиций составил около 5,25 миллиона долларов. Партнерами Андреаса по проекту стали бывший футболист Мартин Далин и теннисист Робин Седерлинг.

Отличительной чертой игровой платформы Gumbler станет возможность делать ставки в своих играх. Приоритетной киберспортивной дисциплиной для компании является Counter Strike: Global Offensive.