"Гамбит" пропустит "Кибер Олимпиаду" WESG из-за проблем с получением китайских виз

Состав Gambit Esports по CS:GO не примет участия в LAN-финале World Electronic Sports Games 2017 для Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдет в китайском Чанчжоу с 9 по 14 января. Как сообщает официальный сайт организации, причиной послужили проблемы с получением виз.

С 2016 года Китай ужесточил получение виз для жителей Средней Азии: Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. В отношении граждан Республики Казахстан китайское консульство ввело ограничение на получение туристических и деловых виз.

"Как вы помните, уже более года игроки Gambit CS:GO на постоянной основе проживают в Киеве, в связи с чем каждый из них получил вид на жительство в Украине. Для оформления китайских виз в Киеве игрокам Gambit было необходимо получить от организаторов турнира специальные приглашения со штрих-кодом, которые, к сожалению, представители WESG так и не смогли предоставить.

Стоит отметить, что у этой неприятной ситуации есть и положительная сторона. Gambit CS:GO сможет тренироваться в полном составе к ELEAGUE Major Boston не четыре, а тринадцать дней", – говорится в сообщении на официальном сайте Gambit Esports.