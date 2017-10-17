Electronic может заменить "seized" в Natus Vincere

Игрок FlipSid3 Tactics Денис "electronic" Шарипов заменит Дениса "seized" Костина в Natus Vincere на постоянной основе. Об этом сообщил генеральный директор HellRaisers Алексей "xaoc" Кучеров на своей странице в Твиттере.

По его словам, Алексей "1uke" Зимин будет выступать за "рожденных побеждать" лишь временно.

Напомним, что сегодня seized был переведен в "инактив". В качестве замены в предстоящих встречах за Na’Vi выступит 1uke, ранее выступавший за Team Spirit Academy.