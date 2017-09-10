Даниил "Zeus" Тесленко: "Нет оправданий такому поражению от G2"

Игрок Natus Vincere Даниил "Zeus" Тесленко после поражения в заключительном матче группового турнира ELEAGUE CS:GO Premier 2017 с G2 Esports (0:2) выразил разочарование результатом. "Рожденные побеждать" не смогли выйти в плей-офф, уступив также Faze Clan. Состав украинской организации взял верх только над австралийской Renegades.

Всего в турнире принимали участие 16 команд. Матчи в других группах пройдут 16 сентября (группа B), 23 сентября (группа C) и 30 сентября (группа D). Плей-офф стартует 10 октября. Призовой фонд ELEAGUE CS:GO Premier 2017 составляет миллион долларов, из которых половина достанется победителю.

– Нет оправданий такому поражению, но это даст нам информацию о том, над чем надо работать, и как выступить лучше в следующий раз. Простите.