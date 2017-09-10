Даниил "Zeus" Тесленко: "Нет оправданий такому поражению от G2"

Игрок Natus Vincere Даниил "Zeus" Тесленко после поражения в заключительном матче группового турнира ELEAGUE CS:GO Premier 2017 с G2 Esports (0:2) выразил разочарование результатом. "Рожденные побеждать" не смогли выйти в плей-офф, уступив также Faze Clan. Состав украинской организации взял верх только над австралийской Renegades.
Всего в турнире принимали участие 16 команд. Матчи в других группах пройдут 16 сентября (группа B), 23 сентября (группа C) и 30 сентября (группа D). Плей-офф стартует 10 октября. Призовой фонд ELEAGUE CS:GO Premier 2017 составляет миллион долларов, из которых половина достанется победителю.
– Нет оправданий такому поражению, но это даст нам информацию о том, над чем надо работать, и как выступить лучше в следующий раз. Простите.
No excuse to lose like this, but it will give more information on what we can improve and do better next time. Sorry for being shit, for now– Daniil Teslenko (@ZeusCS_GO) 9 сентября 2017 г.