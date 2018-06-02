Будущее команды Моисеевой может решиться 12 июня

Тренер команды Виктории Моисеевой Сергей Беланов сказал, что судьба керлингисток после решения скипа завершить карьеру может определиться на заседании исполкома ФКР. Также специалист отметил, что решение 27-летней спортсменки не стало для него сюрпризом.

Моисеева объявила об уходе из спорта в субботу, 2 июня. Причиной этому послужили проблемы спортсменки со зрением.

- Мы обговаривали этот вопрос еще до Олимпиады, на которой врачи все-таки дали ей разрешение на выступление, - цитирует ТАСС Беланова. - Затем тоже самое случилось с чемпионатом мира. Еще в августе прошлого года было понятно, что у нее в будущем возникнут проблемы.

Считаю, что в России только два скипа высокого международного уровня - это Анна Сидорова и Виктория Моисеева. Поэтому уход Виктории является большой потерей для российского керлинга. На сегодняшний день у нас нет других скипов. Есть, конечно, молодые перспективные девушки, но непонятно, когда они раскроются.

Вопрос того, что будет с партнерами Моисеевой по команде находится в подвешенном состоянии. 12 июня будет конференция федерации, на которой будет избран новый исполком. Он, вероятно, еще раз вернется к вопросу формирования сборных команд.

Напомним, в последнее время Моисеева выступала с Юлией Портуновой, Галиной Арсенькиной и Юлией Гузиевой. Она становилась чемпионкой Европы, бронзовым призером ЧМ-2018, а также двукратным победителем Универсиады (2013, 2015). На Играх-2018 команда Моисеевой заняла девятое место.