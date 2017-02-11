15:27 | ХРОНИКА

Виктора Чанова похоронили в Киеве

0
0
0
1

Бывший вратарь сборной СССР Виктор Чанов похоронен на Байковом кладбище в Киеве, сообщает ТАСС. Проститься с экс-футболистом пришли тысячи футбольных болельщиков. Чанова похоронили рядом с легендарным советским тренером Валерием Лобановским. Напомним, трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР и обладатель Кубка обладателей кубков с киевским "Динамо" скончался в среду в возрасте 57 лет. 

За сборную СССР вратарь сыграл 21 матч. Также в качестве игрока он выступал за "Маккаби" из Хайфы и "Бней Иегуду" и работал тренером вратарей в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".

По информации "СЭ", 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева. Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция.

Памяти Виктора Чанова

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4015285

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

foreverCSKAforever

Земля пухом!

16:05

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ