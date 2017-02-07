Жуков верит, что в будущем шахматы войдут в программу Олимпийских игр

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказал мнение, что шахматы в будущем обязательно пополнят программу Олимпийских игр. По словам Жукова, он много раз говорил об этом и с прежним президентом МОК Жаком Рогге, и с нынешним главой Томасом Бахом.

– В мире проводится шахматная Олимпиада, в которой участвуют 200 стран – не меньше, чем в Олимпийских играх, и даже больше, чем в зимних Играх, – цитирует ТАСС Жукова. – Но есть проблема, которая связана с тем, что девиз Олимпийских игр, который еще Пьер де Кубертен придумал, – "быстрее, выше, сильнее". И мы не можем понять, что делать в этой ситуации с шахматами, куда их поставить, но надо быстрее думать, делать сильные ходы, как говорят шахматисты.

Я не исключаю, что когда-то такое решение будет принято. Я много раз говорил об этом и с прежним президентом МОК Жаком Рогге, и с Томасом Бахом. Все очень любят шахматы, но пока не готовы включить их в программу Олимпийских игр. Но я верю, что когда-нибудь такое время все-таки наступит.