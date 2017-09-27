Сергей Карякин: "Успех в Кубке мира является заслуженным завершением хорошего года для Ароняна"

Победитель Кубка мира 2015 года Сергей Карякин считает, что армянский шахматист Левон Аронян ярко провел 2017 год. В финале Кубка мира, который проходил в Тбилиси, Аронян победил китайца Дин Лижэня.

– Я, конечно же, ехал в Тбилиси защитить свое звание, – цитирует "Р-Спорт" Карякина. – Но не получилось – вы сами видите, насколько это сложный турнир и что из борьбы выбыло столько звездных участников. В том числе и чемпион мира Магнус Карлсен, причем на ранней стадии. Левон прекрасно проводит этот год, одержав ряд ярких побед. И успех в Кубке мира является заслуженным завершением такого хорошего года.

У Левона были непростые времена в карьере, и победа в Кубке мира еще раз доказывает, что он является супергроссмейстером и способен преодолевать самые сложные этапы в жизни. Левон победил заслуженно, он во всех матчах давил, и я хочу поздравить его с большим успехом, выходом в турнир претендентов. Для меня было очень важно два года назад выйти в турнир претендентов, но победа в Кубке мира не менее приятна. Думаю, что наше третье соперничество в таком соревновании будет интересным.