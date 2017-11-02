Российским девушкам нет равных на Крите

На греческом острове Крит к экватору подошел командный чемпионат Европы, на котором и мужская, и женская сборные России защищают титул

В пятом мужская команда России победила команду Турции – 3,5:0,5 (выиграли Александр Грищук, Максим Матлаков и Даниил Дубов, вничью сыграл Ян Непомнящий).

На первом месте идет команда Хорватии – 9 матчевых очков. На одно очко отстают сборные Венгрии, России, Армении и Польши. В шестом туре россияне сыграют с поляками.

У женщин сборная России выиграла у команды Испании – 3:1 (победы одержали Екатерина Лагно и Александра Горячкина, вничью сыграли Александра Костенюк и Валентина Гунина). Россиянки сохраняют единоличное лидерство – 10 матчевых очков. В шестом туре соперником наших шахматисток станет сборная Польши.