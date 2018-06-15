Президент Российской шахматной федерации одобрил решение Дворковича баллотироваться в президенты ФИДЕ

Глава Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов назвал радостной новостью решение Аркадия Дворковича участвовать в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE). Сегодня Дворкович заявил, что будет баллотироваться на пост президента ФИДЕ.

Выборы главы организации пройдут 3 октября в Батуми (Грузия).

- То, что Аркадий Владимирович Дворкович принял решение баллотироваться в президенты ФИДЕ, для нас радостная и приятная новость, - цитирует "Р-Спорт" Филатова. - Потому что это очень хороший и талантливый руководитель и организатор, большой профессионал. И Аркадий Владимирович по праву возглавляет оргкомитет чемпионата мира по футболу, который с таким блестящим результатом вчера открылся в России.

Отметим, что Дворкович ранее работал в РШФ, с 2007 по 2014 занимая руководящие должности.

Также на пост президента ФИДЕ будут баллотироваться бессменный с 1995 года глава организации россиянин Кирсан Илюмжинов и многолетний вице-президент грек Георгиос Макропулос.