Кирсан Илюмжинов: "Победа Ароняна в Кубке мира говорит о его стабильно хорошей игре

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов отметил, что Левон Аронян – очень интеллигентный и думающий шахматист, обладающий энциклопедическими знаниями. По словам главы федерации, армянский спортсмен всегда показывает высокие результаты.

– Левон – стабильный шахматист, который всегда показывает высокие результаты, – цитирует "Р-Спорт" Илюмжинова. – Первый Кубок мира он завоевал в 2005 году в России, в Ханты-Мансийске. Аронян – очень многогранный шахматист, он хорош и в защите, и в нападении, очень тонко чувствует позицию. И то, что он вновь выиграл Кубок мира, говорит о его стабильно высоком уровне готовности. В этом году Левон показывает хорошие результаты. Такой победой он сделал себе подарок к предстоящей свадьбе.

Левон – очень интеллигентный и думающий шахматист, обладающий энциклопедическими знаниями. Его игра своей основательностью и тонким чутьем позиции напоминает мне стиль чемпиона мира Тиграна Петросяна. Хочу передать свои поздравления Левону и в его лице Шахматной федерации Армении, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян. Недаром сборная Армении является трехкратным олимпийским чемпионом, а Левон Аронян всегда возглавлял команду.