Кирсан Илюмжинов: "Гражданство США мне необходимо только для защиты своих прав"

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов подчеркнул, что в ходе судебной тяжбы с Минфином США предложил провести для него тест на детекторе лжи. В минувшем году руководитель был включен в санкционный список по обвинению в связях с руководством Сирии. Позже он подал иск на Минфин США о защите чести, достоинства и деловой репутации.

- Я предложил спецслужбам США и Госдепу провести для меня тест на детекторе лжи, - начал Илюмжинов. - Было серьезное обсуждение. Рассматривалось возможность пройти тест в Лондоне. Но в итоге приглашение так мне и не прислали. Думаю, мое желание пройти это испытание поставило их в тупик.

Я написал письмо господину Джону Керри с просьбой объяснить, почему меня не пускают в США. Пришел ответ, что мой запрос рассматривают. Но в итоге разъяснений я так и не получил. Тогда я решил обратиться напрямую к президенту США Бараку Обаме с просьбой защитить мои права как гражданина РФ от произвола некоторых американских чиновников.

Я поставил два вопроса: приедет ли Барак Обама на матч за звание чемпиона мира между Карякиным и Карлсеном в Нью-Йорке, и что мне нужно сделать, чтобы меня исключили из санкционного списка. Чтобы доказать свою правоту в американском суде, мне необходимо гражданство. Я подчеркиваю, что американское гражданство было запрошено мной только для защиты своих прав.

Я гражданин РФ и люблю свою страну и хочу и дальше в ней жить. Тем не менее, ответ от президента США пока не пришел. (Сергей ФИШ)