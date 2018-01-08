Чемпион России гроссмейстер Гаврилов перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии

Чемпион России 1992 года Алексей Гаврилов 4 января перенес инсульт на Международном шахматном фестивале в Испании, сообщает журналист Елена Максимова-Климец на своей странице в Фейсбуке. Отмечается, что 57-летний Гаврилов находится в госпитале в тяжелом состоянии.

"Три дня назад на турнире случился инсульт у известного гроссмейстера Гаврилова Алексея. Сейчас он в госпитале в очень плохом состоянии. Со вчерашнего дня в сознание не приходит", – написала Максимова-Климец.

"Уже связались с людьми, которые в Испании следят за ситуацией", – написал в комментариях к записи советский и латвийский гроссмейстер Алексей Широв.