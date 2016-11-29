Борис Гельфанд: "Отказаться от борьбы в решающей партии? Загадочно"

Известный гроссмейстер Борис Гельфанд, комментируя итог 12-й партии матча за мировую корону, сказал, что ему не ясно решение Магнуса Карлсена играть белыми фигурами на ничью.

– Как вы считаете, что стало причиной такого быстрого завершения двенадцатой партии?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Возможно, он плохо себя чувствовал или присутствовали другие не менее важные причины. Отказаться от борьбы в решающей партии – это загадочно и непонятно. Надеюсь, что ничего серьезного не произошло. Иначе это объяснить нельзя.

– У кого-то из игроков были шансы на победу в решающей партии?

– Магнус сразу избрал такой вариант развития событий, что стало понятно: партия завершится вничью минут через 30 – 40. Решение не играть партию, а сделать ничью.

– А как бы вы поступили в подобной ситуации?

– Мне такое решение непонятно: отказаться от борьбы в решающей партии белым цветом? Я воспитывался в другое время. Думаю, что из шахматистов моего поколения никто бы так не поступил. Возможно, мы просто не владеем всей информацией о том, что происходит с Карлсеном. Быть может, когда-нибудь он расскажет, почему поступил именно так. Если это осознанное решение, то оно совершенно удивительно.

– Вам тоже приходилось когда-то, сражаясь за чемпионство, играть тай-брейк…

– Я провел немало тай-брейков: и на пути, и в матче за первенство мира. Это непростое испытание. Главное, подойти к нему в хорошей форме. Будет присутствовать дополнительное напряжение. Тот, кто сможет справиться с ним, и победит.

– В целом в матче игроки смотрелись на равных или же кто-то владеет явным преимуществом?

– Матч прошел в равной борьбе. Во многом это большая заслуга и достижение Сергея Карякина. Изначально Магнус был явным фаворитом, однако несколько партий до победы так и не довел. Счет к концу двенадцатой партии совершенно закономерный. (Любовь КОНЯЕВА)