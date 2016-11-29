Анатолий Карпов: "На тай-брейке победит тот, кто лучше выспится"

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов считает, что Магнус Карлсен изначально настроился на ничью в 12-й партии за мировую шахматную корону против Сергея Карякина.

– Черных вполне устраивала ничья? – сказал Карпов. – Но почему не попытался выиграть Карлсен? Честно говоря, я этого не понимаю… Быть может, он считает, что в "быстрых" шахматах у него больше шансов. Я бы на его месте пытался играть на победу. Такая возможность была. Видимо, Магнус уже настроился на следующие четыре партии и думает, что в них он добьется большего. Или просто нервов не хватило… И Карякин, и, как выяснилось, Карлсен изначально были настроены на ничью. Особой борьбы не было.

Главная сложность, с которой предстоит столкнуться шахматистам в тай-брейке, – нервы. Победит тот, кто лучше выспится и у кого нервы окажутся крепче. "Быстрые" шахматы – это интуиция, чутье. Здесь самочувствие играет большую роль, нежели в классических, так как нет времени на то, чтобы подумать, прийти в себя. Варианты нужно просчитывать быстро и четко. Хотелось бы, чтобы Карякин выиграл, тем более он был так близок к победе. Если бы он заметил ничью в десятой партии, то смог бы устоять и дальше. (Любовь КОНЯЕВА)