Жена Абдусаламова: "Эти деньги не могут сделать Магомеда таким, каким он был раньше"

Баканей Абдусаламова, жена бывшего российского боксера Магомеда Абдусаламова, отметила, что за деньги, полученные от штата Нью-Йорк не сможет восстановить здоровье мужа. Сегодня было вынесено решение, что американская сторона выплатит россиянину 22 миллиона долларов.

- Я бы отдала все деньги, чтобы видеть Магомеда таким, каким он был раньше, - приводит ESPN слова жены Абдусаламова. - Но так это не работает. На эти деньги нельзя купить счастье, которое у нас было.

Напомним, в ноябре 2013 года Абдусаламов проводил бой с кубинцем Майком Пересом в Нью-Йорке, в результате которого получил черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт и был помещен в искусственную кому. Спортсмену провели трепанацию черепа и прооперировали сломанную челюсть. В середине сентября 2014 года россиянина выписали после реабилитации. Сейчас он парализован с правой стороны и не может ходить и внятно разговаривать.

В феврале 2014 года семья Абудсаламова подала иск на 100 миллионов долларов к властям штата Нью-Йорк и руководству Атлетической комиссии штата, в котором американская сторона обвинялась в халатности и непрофессионализме. Родственники боксера считают, что травм мозга можно было избежать, если бы бой был остановлен вовремя.