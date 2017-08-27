Йенджейчик - Макгрегору: "Это твоя ночь!"

Чемпионка UFC Йоанна Йенджейчик пожелала удачи ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору в бою с Флойдом Мейвезером. Поединок по правилам бокса проходит сегодня в Лас-Вегасе.

"Это твоя ночь!" - написала Йенджейчик в Твиттере.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и транслирует поединок в прямом эфире.