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07:25 | БОКС — Профессиональный

Йенджейчик - Макгрегору: "Это твоя ночь!"

Чемпионка UFC Йоанна Йенджейчик пожелала удачи ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору в бою с Флойдом Мейвезером. Поединок по правилам бокса проходит сегодня в Лас-Вегасе.

"Это твоя ночь!" - написала Йенджейчик в Твиттере.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и транслирует поединок в прямом эфире.

Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
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