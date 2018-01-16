WBC по ошибке не включил Поветкина в январский рейтинг

Президент WBC Маурисио Сулейман назвал технической ошибкой невключение россиянина Александра Поветкина в январский рейтинг организации. 38-летний россиянин после снятия бессрочной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил должен был вернуться в список, но его фамилии там не оказалось.

- Это очень нехорошая ошибка, вызванная плохой коммуникацией между WBC и рейтинговым комитетом, - цитирует ТАСС Сулеймана. - Это было следствием праздников и непрочитанных писем. Поветкин будет включен в рейтинг в феврале.

Последний, на данный момент, бой Поветкина состоялся в декабре 2017 года. В этом поединке он по очкам победил немца Кристиана Хаммера, став, таким образом, официальным претендентом на титул суперчемпиона по версии WBA. В общей сложности на счету россиянина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.