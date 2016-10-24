Владимир Кличко: "Надеюсь, что в конце года снова стану чемпионом"

Экс-чемпион по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Владимир Кличко подчеркнул, что на данный момент не достиг договоренности о проведении боя за один из титулов.

Ранее сообщалось, что украинец ведет переговоры с обладателем пояса по версии IBF Энтони Джошуа. Позже появилась информация, что Кличко намерен сразиться за пояс WBA.

– Ранее со мной случалось что-то подобное, я проигрывал титул и становился претендентом, который пытается вернуть один из поясов, – приводит Boxing Scene слова Кличко. – Не готов говорить о том, что будет дальше, потому что контракт на бой не подписан. Но я надеюсь, что в конце года сражусь за титул и снова стану чемпионом.

WBA отложила решение по бою Кличко – Джошуа