В Госдуме осудили слова вице-премьера Украины Кириленко о бое Усик - Гассиев

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в интервью "СЭ" раскритиковал заявление вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко о победе украинского боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым.

"Еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев – и в мире уже никто не поверит в агрессию России на Украине", - написал Кириленко в Твиттере.

- Что должен был сказать Усик после успеха в поединке с одним из сильнейших своих конкурентов? Бой был честным, судейство - справедливым, не проявлено ни капли агрессии, - отметил Свищев. – К Усику продемонстрировано хорошее отношение. Народы России и Укарины всегда были в таких. Спортсмены не зависят от того, напряжены ли отношения между двумя странами. Усик поблагодарил Москву за организацию замечательного боя, и нашего спортсмена – не вижу в этом ничего плохого. Александр произнес реально добрые слова, которые соответствуют статусу спортсмена мирового уровня. Поэтому его высказывание все приветствуют.

А про слова Кириленко… Что он ждал? Что после победы Усик скажет, как здесь все хреново, какая тут агрессия, что тут медведи и ватники по углам сидят? Такого же нет. Это как на чемпионат мира по футболу иностранные болельщики отправлялись с одним настроением, а уезжали – с другим. Десятки тысяч людей из-за страха и сообщений СМИ не поехали в Россию и потом локти кусали. В результате те, кто не испугался, получили массу положительных эмоций и увидели, на каком высоком уровне тут все организовано. Так же и здесь… Спортивные мероприятия должны снимать барьеры между народами. Для меня удивительно, что украинские чиновники столь высокого уровня говорят такие глупые, совершенно неподобающие вещи. (Игорь НОВИКОВ)

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