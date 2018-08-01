Усик - о звании Героя Украины: "Раздаете его кому попало"

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик - о причинах отказа от звания Героя Украины.

- Герой? Не нужны мне никакие звезды, - сказал Усик на пресс-конференции. - Для своего народа, для определенного количества людей моей страны, я и так герой. Мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого какие-то регалии, потому что это не то. Когда ты идешь, и люди говорят, что они молятся и переживают – это признание, а не звезды, которые вы там раздаете кому попало.

Напомним, 21 июля в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) 31-летний боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.