Умар Кремлев: "Бой между Гассиевым и Усиком будет супер"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что зрителей ждет хороший финал Всемирной боксерской суперсерии между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Поединок состоится 11 мая в Саудовской Аравии.

- У меня чувство, что финал будет супер, - приводит ТАСС слова Гассиева.

По его словам, полуфинальный бой между Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом в Сочи был "феноменальным", а победа - "яркой".

- Настолько получился красивым 12-й раунд, когда он его отправил за территорию ринга, - отметил Кремлев. - Вы видели, как болели. Это боксер номер один в мире в своем весе.