СМИ: WBA лишила Ортиса статуса обязательного претендента на титул

WBA приняла решение об исключении из рейтинга Луиса Ортиса, утверждает Boxingscene. Также кубинец был лишен статуса обязательного претендента на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, который принадлежит Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, Ортис добровольно сдал допинг-пробу, которая оказалась положительной. В организме боксера были обнаружены хлоротиазид и гидрохлоротиазид.

Отметим, что это второй положительный допинг-тест за месяц. Ранее он не прошел проверку перед поединком за титул чемпиона WBC с американцем Деонтеем Уайлдером.

Представители Ортиса заявили о том, что запрещенные препараты могли попасть в организм боксера в результате лечения проблем, связанных с повышенным давлением.