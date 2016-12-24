00:04 | БОКС — Профессиональный

Рябинский намерен судиться из-за срыва боя Поветкина со Стиверном

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Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил о намерении судиться в связи со срывом боя Александра Поветкина с Бермейной Стиверном. Однако, с кем будет суд, бизнесмен не уточнил. Не исключено, что иск будет подан против Дона Кинга, который представляет интересы канадского боксера. Напомним, Рядинский уже судился с Кингом из-за отмены боя Дениса Лебедева с Гильермо Джонсом также из-за допинга. И тогда россиянин выиграл суд у американца. Стоит отметить также, что сам Кинг сразу после скандальной ситуации заявил о намерении подать в суд на Рябинского, а уже на днях он усомнился в целесообразности такого разбирательства.

Поединок между ними за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать бой. Ранее Рябинский сообщил, что в новой пробе россиянина нет допинга.

– Будем ли судиться? Будет суд, конечно, – написал в своем твиттере Рябинский.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Otto 78

Пока судится, время идёт. Поветкин как обычно избегает сильных бойцов. Одним словом показывают шоу без серьёзных боёв, без последствий.

07:32

vitvk

Мутко не могет - давай ,Андрей,на тебя вся надежда.И Упыря ,и USADA под нож ...Яви всему миру пиндосов обделанных,нагни их до плинтуса...

05:27

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ