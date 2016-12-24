Рябинский намерен судиться из-за срыва боя Поветкина со Стиверном

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил о намерении судиться в связи со срывом боя Александра Поветкина с Бермейной Стиверном. Однако, с кем будет суд, бизнесмен не уточнил. Не исключено, что иск будет подан против Дона Кинга, который представляет интересы канадского боксера. Напомним, Рядинский уже судился с Кингом из-за отмены боя Дениса Лебедева с Гильермо Джонсом также из-за допинга. И тогда россиянин выиграл суд у американца. Стоит отметить также, что сам Кинг сразу после скандальной ситуации заявил о намерении подать в суд на Рябинского, а уже на днях он усомнился в целесообразности такого разбирательства.
Поединок между ними за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать бой. Ранее Рябинский сообщил, что в новой пробе россиянина нет допинга.
– Будем ли судиться? Будет суд, конечно, – написал в своем твиттере Рябинский.
Будет суд, конечно https://t.co/RpHZTwO1Jp– Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) December 23, 2016
Otto 78
Пока судится, время идёт. Поветкин как обычно избегает сильных бойцов. Одним словом показывают шоу без серьёзных боёв, без последствий.
07:32
vitvk
Мутко не могет - давай ,Андрей,на тебя вся надежда.И Упыря ,и USADA под нож ...Яви всему миру пиндосов обделанных,нагни их до плинтуса...
05:27