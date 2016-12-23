Андрей Рябинский: "В новой пробе Поветкина допинга нет"

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский в своем твиттере заявил, что получил результаты вскрытия еще одной допинг-пробы боксера Александра Поветкина. Поединок между россиянином и Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме Поветкина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать титульный бой, а канадец отказался от поединка.
– Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Всё чисто, допинга нет! – написал Рябинский. – Итак: 15 ноября проба – чисто, 6 декабря – 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря – чисто! Что опять за хрень? Все, как было с мельдонием. Вот вам и честный американский спорт...
Охренеть! Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Всё чисто, допинга нет!!!– Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.
Итак: 15 ноября проба - чисто, 6 декабря- 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря- чисто!– Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.
Что опять за хрень? Всё, как было с мельдонием
Вот вам и честный американский спорт...– Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.
Мы проводим расследование по этому поводу. Думаю, будет много интересного– Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.
Эугенио
Я тут в "черном квадрате" разорялся на Поветкина. Хочу ему принести мои искренние извинения за немотивированные и надуманные утверждения с моей стороны.
17:52
сабзеро
А мне непонятно зачем вскрывать банки с пробами, если можно просто просверлить микроотверстие, подменить содержимое например с помощью шприца и запаять. Хрен ты его найдешь. Судя по всему, WADA это активно практикует.
15:46
nefanat
где проба Б?
09:14
Otto 78
Допинг не допинг, для команды Поветкина главное избегать сильных соперников, но при этом показать яркий шоу. Есть же в России нормальные, сильные бойцы. Свежий пример, Артур Бетербиев 11боев 11побед нокаутом.
07:56
Основной
Как правду сказал, сразу русофоб, да ватники? уахахах
07:03
бронепоезд
Последний Легион Отличная возможнасть растрелять бена джойса.
01:44
Бэн Джойс
бронепоезд------------------Я класть хотел и на тебя, и на твою позицию )) Вкурил?
01:32
PallMall
ВАДА прпосто берет и отрабатывает заказы, подмешивая всякую дрянь в пробы спортсменов. Это же должно быть всем понятно! Поступил крупный заказ на российских спортсменов, подмешали кофе, поцарапали баночки. Услуги на любой вкус. Даже доклад наваляли в двух частях. Теперь вот Поветкину подмешали остарин. Вопрос- кому они еще нагадили? Мексиканцам, китайцам, индусам?
01:14
бронепоезд
Бэн Джойс Это тебе профурсетка.
01:08
бронепоезд
Beard--------бОЛЬНОЙ вы человек.
00:52
Гаттузо зол!
Бэн- это даже не имя, а состояние души. Просто бэн. Ну че заработал на баночки варенья наймит? Или твой хозяин из пиндостана недоволен твоей работой и кроме защечины ты ничего не получил? Похоже, что второй вариант. Защеканец Беееен! у-ха-ха.
00:42
streletc1783
Чудеса в решете.Действительно какая то хрень.Будет интересно - Рябинский и копейку просто так не отдаст,а тут 1.5 млн.Посмотрим что будет с пробой б.
00:34
Бэн Джойс
Гаттуза похоже уже основательно палёнкой закинулся. По культурному - после первых пяти не закусывая ))
00:10
Деметрио
Народ!!! Смысл Поветкину принимать однократно(!!!) остарин и тут же выводить его из организма?! Я не понимаю, объясните пожалуйста!!!
00:07
Kursk1976
Господа журналисты спорт-экспресс Вы же несколько дней назад не дали инфы о бое Поветкина с французом так как считаете что Саша допингер. Вышли с материалом "Черный квадрат". И это только на основании одной взятой пробы "А". О том что еще не вскрывали пробу "В" никто и речи не вел. Во всяком случае ваш корр даже не упомянул об этом. С его точки зрения это было не важно. Главное надо было показать что Саша дурак и мы боремся с допингом. Но ребята у меня еще тогда возник вопрос. Вы когда выдали опус о борьбе с допингом вдруг ни с того ни сего решили взять на себя роль судей высшей инстанции. А с какого такого перепуга вы вдруг решили выдать себе этот карт-бланш и постановить что Поветкин принял допинг. Но самое интересное оказывается только начиналось. Прошли дни. И новая проба нашего боксера оказалась чистая. А если еще и проба "В" окажется тоже чистой. Что вполне себе вероятно. Что будете писать??????????? Снова статья но только теперь с белым квадратом. А так мой Вам бесплатный совет никогда не бежите впереди паровоза.
00:07
Гаттузо зол!
чмо-бил хвактор- ты идиот! Ты хоть понимаешь о чем и что пишешь? Читай справочник Машковского перед сном удод.
23:54 23 декабря
Voland666
Beard.......про 30 дней это не моя теория а утверждения одного из источников дятел. Судя по разным источникам 30 дней это минимум а точные сроки зависят сроков приема и количества. Так что закройся и не вякай!
23:54 23 декабря
Lars Berger
Извиняйтесь, СЭ! Немедленно!
23:51 23 декабря
qwe20
прощение просить будете, мрази сэшные? с такими "друзьями" и врагов не нужно.
23:46 23 декабря
mobile_actor
О смысле приема остарина лучше спросить спортсменов - они же для чего-то его принимают. Время вывода - это время, осчитываемов от последнего приема. Если 30 дней - среднее время вывода, от значит препарат в каких-то случаях выводится за 20-25-29 дней, а в других за 31-35-40 дней. Конкретный срок зависит от особенностей метаболизма организма данного спортсмена, а также может зависеть от каких-то приемов по ускорению вывода.
23:44 23 декабря
Деметрио
Период полного выведения Остарина из организма и период обнаружения метаболитов Осторина может достигать 30 дней и более... http://www.bodymax-shop.ru/sarms-sarmy-selektivnye-modulyatory-androgennykh-receptorov/ostarin-mk-2866-30-kapsul
23:43 23 декабря
Beard
Voland666...........ты чё на измену выпал?тебе вопрос задали,кто из вас лжец,ты или Рябинский.Нет ответа,слейся с ветки фуфел.
23:36 23 декабря
Voland666
mobile_actor вот только фокус в том что 20 дней это при условии однократного применения что практически не дает никакого эффекта.
23:22 23 декабря
Деметрио
mobile_actor "остарин выводится из организма в среднем за 30 дней." Ну, если это в среднем, то во многих случаях от выводится менее, чем за 30 дней, верно? Особенно, если принимать специальные меры для ускорения выхода. А смысл принимать препарат и быстро его выводить перед боем?! Какой толк? На тренировке быть выносливее? И если его резко выводить о какой качественной подготовке к бою может идти речь?
23:12 23 декабря
Гаттузо зол!
Похоже вадики сами вскрывают пробирки и туда плескают всякую дрянь! Потому и царапины на крышках. Впрочем ничего удивительного, им за эти провокации пиндостан хорошо платит.
23:10 23 декабря
Beard
Voland666..........куда слился?А ну отвесь люлей Рябинскому за дезу!
23:10 23 декабря
Beard
Не нравится Рябинскому "честный американский спорт",пусть русскую лапту развивает,или городки.Будет ему респект и уважуха.
23:07 23 декабря
mobile_actor
"остарин выводится из организма в среднем за 30 дней." Ну, если это в среднем, то во многих случаях от выводится менее, чем за 30 дней, верно? Особенно, если принимать специальные меры для ускорения выхода.
23:06 23 декабря
Independent forever
Voland666 Возможно, но, уверен, всё зависит от дозы. Это как и с водкой: 3 рюмки и чист с утра, а вот 13 и уже совсем другой коленкор.
23:04 23 декабря
Beard
Voland666...............ойейей...................остарин выводится из организма в среднем за 30 дней. ...........а Андрюша Рябинский на соседней ветке сказал,что остарин выводиться около года.Кто-то из Вас дружок, откровенный лжец!!!
23:03 23 декабря