Андрей Рябинский: "В новой пробе Поветкина допинга нет"

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский в своем твиттере заявил, что получил результаты вскрытия еще одной допинг-пробы боксера Александра Поветкина. Поединок между россиянином и Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме Поветкина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать титульный бой, а канадец отказался от поединка.

– Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Всё чисто, допинга нет! – написал Рябинский. – Итак: 15 ноября проба – чисто, 6 декабря – 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря – чисто! Что опять за хрень? Все, как было с мельдонием. Вот вам и честный американский спорт...

Охренеть! Только что пришли результаты новой пробы Поветкина в VADA от 13 декабря. Всё чисто, допинга нет!!! – Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г. Итак: 15 ноября проба - чисто, 6 декабря- 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря- чисто!

Что опять за хрень? Всё, как было с мельдонием – Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.

Вот вам и честный американский спорт... – Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 23 декабря 2016 г.