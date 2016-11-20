09:50 | БОКС — Профессиональный

Руслан Проводников: "Сергей Ковалев выиграл бой с Уордом"

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Экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников считает исход боя, в котором по решению судей Сергей Ковалев уступил американцу Андре Уорду, несправедливым. В поединке, который проходил в Лас-Вегасе, рефери единогласно отдали победу претенденту со счетом 114-113.

Отметим, что это поражение стало для Ковалева первым в 32 боях в профессиональной карьере. 

- Какими бы мы ни были знаменитыми, в Америке для них мы всегда будем гостями, - написал Проводников на своей странице в Instagram. - Сергей Ковалев выиграл бой!

Ковалев проиграл Уорду. Как это было

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