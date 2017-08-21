Реванш Пакиао - Хорн пройдет в Брисбене

Мэр Брисбена Грэм Куирк сообщил, что бой-реванш между экс-чемпионом мира филиппинцем Мэнни Пакиао и австралийцем Джеффом Хорном пройдет в возглавляемом им городе. По его словам, поединок состоится в 2017 году.

В воскресенье, 20 августа, мэр города провел переговоры с промоутерами боксеров.

Первый бой между боксерами состоялся в Брисбене в июле и завершился победой Хорна по очкам.

- Хорошая новость - в этом году Пакиао проведет бой-реванш с Хорном, - цитирует Brisbane Times Куирка. - Он пройдет в Брисбене.

Планируется, что поединок за звание чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе пройдет в ноябре на Санкорп Стэдиум", вместимость которого составляет 52 000 зрителей.

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