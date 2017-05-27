13:40 | БОКС — Профессиональный

Поветкин и Руденко обязательно сдадут допинг-тесты в рамках боя

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Менеджер боксера Андрея Руденко Владислав Елисеев подчеркнул, что украинец и Александр Поветкин пройдут допинг-контроль в рамках поединка, который состоится 1 июля в Москве. При этом он подчеркнул, что на данный момент нет никакой конкретики по форме сдачи тестирования.

- Андрей готовится на базе в Конча-Заспе, он уже приступил к спаррингам, - приводит ТАСС слова Елисеева. - Как только начали переговоры месяц назад, он приступил к тренировкам. По форме сдачи допинг-тестов пока нет конкретики, команда Поветкина пока не приняла решение по этому вопросу. Но допинг-контроль будет обязательно.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4287693

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