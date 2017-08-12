Определился состав участников вечера бокса Макгрегор - Мейуэзер

Организаторы боя между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейуэзером-младшим и чемпионом UFC Конором Макгрегором определились с полным составом участников вечера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз. В рамках боксерского шоу запланированы три титульных поединка.

Джервонта Дэвис из США проведет защиту пояса чемпиона мира IBF во втором полулегком весе против костариканца Франсиско Фонсеки. Англичанину Натану Клеверли предстоит защита титула "регулярного" чемпиона WBA в полутяжелом весе в бою с Баду Джеком из Швеции. Кроме того, американцы Стив Канингэм и Эндрю Табити оспорят континентальный титул в первом тяжелом весе.

Также в рамках вечера бокса Макгрегор - Мейуэзер состоятся два нетитульных поединка - американец Шон Портер встретится с Томасом Дулормом из Пуэрто-Рико, а американец Хуан Херальдес проведет бой с мексиканцем Хосе Мигелем Боррего.

Напомним, бой между Мейуэзером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.