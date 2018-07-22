Невероятные эмоции Усика после победы над Гассиевым. Видео

Украинский боксер Александр Усик сегодня победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал первый кубок Мохамеда Али.

Поединок проходил в Москве и завершился в 12 раундах единогласным решением судей - 120:108, 119:109, 119:109.