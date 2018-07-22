Невероятные эмоции Усика после победы над Гассиевым. Видео

Украинский боксер Александр Усик сегодня победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал первый кубок Мохамеда Али.
Поединок проходил в Москве и завершился в 12 раундах единогласным решением судей - 120:108, 119:109, 119:109.
Your Ali Trophy winner, @usykaa, in beautiful slo-motion! #UsykGassiev #AliTrophy pic.twitter.com/cNAzFz3WYW– World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 21 июля 2018 г.
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