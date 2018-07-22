Мурат Гассиев: "Сегодня был не мой день, Усик выполнил план лучше"

Известный российский боксер Мурат Гассиев, уступивший в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе Александру Усику, поделился мнением от поединка на пресс-конференции. Украинец стал абсолютным чемпионом мира и завоевал первый кубок Мохамеда Али.

- Что касается плана на бой, мы знали, что он будет двигаться, наносить серийные комбинации, - заявил Гассиев. - Нужно было лишать его пространства, не давать ему работать. Но он выполнил сегодня все намного лучше, чем я, и результат - победа.

Ты можешь готовиться к одному, а в ринге все по-другому. Сегодня был не мой день. Впечатления остались очень приятные. Провели красивый поединок. Как вы видели, ничего не получалось. Саня выполнил план на бой намного лучше, чем я.

Спасибо моей матери за то, что я никогда не позволял себе оскорбительные высказывания в адрес другого человека. (Евгений БЕЛОУСОВ, Михаил ПОТАПОВ)