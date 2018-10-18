14:12 | Бокс — Профессиональный

Мейвезер готов провести реванш с Макгрегором после боя с Хабибом

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Флойд Мейвезер готов провести еще один поединок с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, но только после боя с Хабибом Нурмагомедовым. Американский боксер, одержавший 50 побед в 50 боях на профессиональном ринге, заявил о намерении встретиться с Хабибом, который ранее бросил ему вызов. При этом бой, по словам Макгрегора, должен пройти по правилам бокса. 

- История с Макгрегором не окончена. После боя с Хабибом я смогу снова встретиться с Макгрегором, - цитирует TMZ Мейвезера.

Макгрегор и Мейвезер провели бой по правилам бокса 27 августа 2017 года. Мейвезер выиграл в 10-м раунде техническим нокаутом.

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