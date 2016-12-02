11:13 | БОКС — Профессиональный

Менеджер Гассиева: "Бой против Лебедева будет по-настоящему непредсказуемым"

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Менеджер Мурата Гассиева Алексей Васильев высказал мнение о том, что результат боя против чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Дениса Лебедева абсолютно непредсказуем. По его словам, поединки такого уровня формируют грамотную болельщицкую культуру.

– Боксу не хватает некой непредсказуемости, которая будет в этом поединке, – приводит "Р-Спорт" слова Васильева. – Почему, например, смешанные единоборства так популярны? Никогда нет фаворитов, такие пары, что каждый может победить. А в боксе это нечасто. Лебедев – Гассиев – это то самое "нечасто", которое нужно болельщикам, которое поднимает профессиональный бокс на тот уровень, которого он заслуживает.

Уровень российского бокса поднялся на такие высоты, что стал возможен этот поединок, что Мурат стал обязательным претендентом. Это показатель качества, не нужно от этого отворачиваться и говорить, что было бы лучше с иностранцем. А чего тут такого? Вот он, высочайший уровень! Такой поединок формирует грамотную болельщицкую культуру, он показывает, что можно болеть за россиян. Бокс будет по-настоящему качественный, непредсказуемый. Большинство, конечно, говорит за Дениса, но и большинство думает также, что Мурат может удивить.

Бой между Лебедевым и Гассиевым состоится в Москве на арене "Мегаспорт" 3 декабря.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161202/1113105433.html

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