Маурисио Сулейман: "Процесс по делу Поветкина сдвинется с места после вскрытия пробы В"

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман отметил, что процесс в отношении россиянина Александра Поветкина сдвинется с места после вскрытия допинг-пробы Б. В организме Поветкина перед боем за звание временного чемпиона WBC в супертяжелом весе с канадцем Бермейном Стиверном было обнаружено запрещенное вещество остарин.

– WBC проводит соответствующие процедуры согласно правилам организации и рекомендациям программы чистого бокса, – цитирует "Р-Спорт" Сулеймана. – Процесс сдвинется с места после вскрытия пробы В, о чем был уведомлен сам боксер.

Поветкин отстранен на неопределенный срок, пока не будет завершено расследование. Рейтинги публикуются один раз в месяц, текущий рейтинг содержит в себе результаты от 13 декабря и не отражает какие-либо произошедшие после этой даты изменения. Следующий рейтинг, с учетом изменений и результатов, будет опубликован в январе.