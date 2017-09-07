Ковалев прекратил работать с тренером Джексоном

Россиянин Сергей Ковалев прекратил сотрудничество с американским тренером Джоном Дэвидом Джексоном, информирует ATG Radio. Как отметил наставник, подопечный стал снижать требования к себе. Напомним, в своем последнем бою Ковалев второй раз подряд проиграл американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO.

- Я больше не его тренер, – отметил Джексон. - Я был уверен, что мы сможем победитьв этом бою, но Сергей стал получать большие деньги и больше не хотел тренироваться. Ситуация постепенно ухудшалась.