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Ковалев прекратил работать с тренером Джексоном


Россиянин Сергей Ковалев прекратил сотрудничество с американским тренером Джоном Дэвидом Джексоном, информирует ATG Radio. Как отметил наставник, подопечный стал снижать требования к себе. Напомним, в своем последнем бою Ковалев второй раз подряд проиграл американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO.

- Я больше не его тренер, – отметил Джексон. - Я был уверен, что мы сможем победитьв этом бою, но Сергей стал получать большие деньги и больше не хотел тренироваться. Ситуация постепенно ухудшалась.

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