Конор Макгрегор: "Не думаю, что Мейуэзер сможет пережить первый раунд"

Чемпион UFC легком весе Конор Макгрегор уверен, что ему удастся нокаутировать экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейуэзера за три секунды. По его словам, американец не сможет конкурировать в скорости с ирландцем. Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

- Я поскромничал, когда отвел ему четыре раунда, но я не верю, что он сможет пережить даже первый раунд, - цитирует Boxing Scene Макгрегора. - Для общественного телевидения надо оставаться скромным, поэтому я и говорил про четыре раунда.

Он просчитывал всех предыдущих соперников, потому и побеждал их. Но со мной все будет иначе: я двигаюсь по-другому. Поэтому могу сказать, что в этом поединке пройдет то, чего никто не видел раньше. Думаю, у Флойда будут большие проблемы.

Я могу закончить бой одним ударом. Я нокаутировал уже одного бойца за три секунды, я выигрывал титул UFC за 13 секунд. Самое главное – это сила и точность удара.