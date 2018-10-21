Хьюи Фьюри: "Джошуа выглядел уязвимым в бою с Поветкиным"

Британский боксер Хьюи Фьюри рассчитывает после победы над болгарином Кубратом Пулевым расправиться с соотечественником Энтони Джошуа. 27 октября Фьюри и Пулев проведут бой в Софии за право претендовать на титульный поединок по версии IBF в супертяжелом весе с Джошуа.

– Моя главная забота сейчас – это Пулев, но я очень хочу встретиться с Джошуа, – цитирует BoxingScene Фьюри. – Против Поветкина он выглядел очень уязвимым. Особенно на ранней стадии. Он был открыт для множества ударов. Когда я смотрел их бой, в нетерпении потирал руки. Я бы мгновенно принял бой с Джошуа.

Меня бы не было в боксе, если бы я не думал, что могу стать чемпионом мира. Если пока бой с Джошуа невозможен, я готов биться с любым соперником.