Хулио Сезар Чавес: "Сын может закрыть много ртов, если победит Альвареса"

Бывший чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес уверен, что его сын Хулио Сезар Чавес-младший одержит победу в бою над Саулем Альваресом. По словам ветерана, выигрыш - единственная возможность ответить на критику в свой адрес.

- Хулио должен одержать победу, - приводит Boxing Scene. - Говорят, что его защищали, в нем нет ничего от меня… Пришло время ткнуть критиков носом в то, что они говорят. Сын понимает важность предстоящего боя. Он осознает, что не может проиграть. Я сказал ему, что это бой его жизни, победой в котором он может закрыть множество ртов.