19:59 26 января | БОКС — Профессиональный

Хулио Сезар Чавес: "Сын может закрыть много ртов, если победит Альвареса"

0
0
0
1

Бывший чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес уверен, что его сын Хулио Сезар Чавес-младший одержит победу в бою над Саулем Альваресом. По словам ветерана, выигрыш - единственная возможность ответить на критику в свой адрес.

- Хулио должен одержать победу, - приводит Boxing Scene. - Говорят, что его защищали, в нем нет ничего от меня… Пришло время ткнуть критиков носом в то, что они говорят. Сын понимает важность предстоящего боя. Он осознает, что не может проиграть. Я сказал ему, что это бой его жизни, победой в котором он может закрыть множество ртов.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Как говорится,на каждый роток не накинешь платок.

20:59 26 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ