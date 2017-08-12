Холифилд дебютирует в роли промоутера 9 сентября

Экс-чемпион мира Эвандер Холифилд проведет первое мероприятие в качестве промоутера 9 сентября в США, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз WBC. Ожидается, что вечер, организованный компанией бывшего боксера Real Deal Sports and Entertainment, состоится в Нью-Йорке.

Список участников мероприятия не утвержден, но планируется, что в него войдут известные боксеры, среди которых будут бывшие и действующие чемпионы WBC.

За свою карьеру Холифилд завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBC, WBF. Кроме того, он - единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, а также тот, кто смог стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях: первой тяжелой и тяжелой.