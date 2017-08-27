Хабиб Нурмагомедов: "Макгрегор был конкурентен. Первые пару раундов"

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов после боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером отметил, что ирландец неплохо выглядел на протяжении первых раундов. Поединок завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде.

- Конор был конкурентен. Первые пару раундов. Но опять же, мы не знаем, насколько серьезно к ним отнесся Мейвезер. Но как бы то ни было, эти раунды он не проиграл, - сказал Нурмагомедов.