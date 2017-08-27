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Хабиб Нурмагомедов: "Макгрегор был конкурентен. Первые пару раундов"

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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов после боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером отметил, что ирландец неплохо выглядел на протяжении первых раундов. Поединок завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде.

- Конор был конкурентен. Первые пару раундов. Но опять же, мы не знаем, насколько серьезно к ним отнесся Мейвезер. Но как бы то ни было, эти раунды он не проиграл, - сказал Нурмагомедов.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

 
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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
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Долго наблюдал за идиотами на эт

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